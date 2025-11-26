Assine
Drone atinge complexo de gás no Iraque e interrompe fornecimento

26/11/2025 20:42

Um ataque com drone atingiu nesta quarta-feira (26) um complexo de gás de uma empresa dos Emirados Árabes Unidos na região autônoma do Curdistão iraquiano, interrompendo o fornecimento de gás para as usinas elétricas da área, informaram as autoridades locais.

"Às 23h30 [17h30 no horário de Brasília], um drone atacou as instalações do campo de gás de Khor Mor, cortando todo o fornecimento de gás para as usinas elétricas", indicaram em um comunicado as autoridades de gás e eletricidade dessa região do Iraque.

As autoridades locais informaram que estavam coordenando com a companhia de gás dos Emirados Árabes Unidos, Dana Gas, para investigar o ataque e retomar a produção.

Uma fonte de segurança local declarou à AFP que o ataque "teve como alvo os depósitos de armazenamento, provocando uma forte explosão e um grande incêndio", e afirmou que não se sabe se há vítimas.

Até então, ninguém reivindicou o ataque.

O campo de gás de Khor Mor fica entre as cidades de Kirkuk e Suleimânia e fornece energia para grande parte do Curdistão.

O complexo foi atacado várias vezes nos últimos anos. Em abril de 2024, quatro funcionários iemenitas morreram em um ataque com drone.

A região do Curdistão sofreu neste ano uma série de ataques com drones não reivindicados, a maioria contra campos petrolíferos.

