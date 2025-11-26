Arsenal quebra invencibilidade do Bayern (3-1) e se isola na liderança da Champions

No jogo mais atrativo da 5ª rodada da Liga dos Campeões, entre duas das três equipes que permaneciam invictas, o Arsenal bateu o Bayern de Munique por 3 a 1 nesta quarta-feira (26), em Londres, e impôs a primeira derrota na temporada aos alemães.

Com esta vitória, e a derrota da Inter de Milão para o Atlético de Madrid, os 'Gunners' ficam na liderança isolada da Champions com 15 pontos.

O Bayern sabia que uma das principais armas do time inglês era a bola parada, mas quando os homens de Mikel Arteta executam o plano de maneira cirúrgica é quase impossível de defender.

Em cobrança de escanteio na primeira trave de Bukayo Saka, até cinco jogadores do Arsenal entraram na pequena área bávara, dificultando a saída do goleiro Manuel Neuer, que não alcançou a bola e o holandês Jurrien Timber cabeceou para abrir o placar (22').

Mas o Bayern não se rendeu e bastou uma jogada para empatar a partida: um passe longo de Joshua Kimmich para a direita encontrou Serge Gnabry, que mandou a bola para o meio da área e o jovem Lennart Karl fuzilou David Raya (32').

Foi o segundo gol na Champions do meio-campista de 17 anos, que já havia marcado contra o Brugge e é uma das grandes promessas do clube bávaro.

Outra das características do Arsenal é a pressão asfixiante sobre o adversário, e o segundo gol nasceu de uma recuperação de bola de Declan Rice, que rapidamente iniciou um contra-ataque que terminou com o cruzamento de Riccardo Calafiori e a finalização de Noni Madueke (70').

A superioridade dos ingleses no segundo tempo se confirmou sete minutos depois, com o 3 a 1 anotado pelo brasileiro Gabriel Martinelli, que também havia saído do banco.

mcd/ag/cb/aam