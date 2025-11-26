Assine
Os dois membros da Guarda Nacional baleados em Washington faleceram

26/11/2025 18:21

Os dois membros da Guarda Nacional que foram baleados nesta quarta-feira (26) perto da Casa Branca, em Washington, morreram, informou o governador da Virgínia Ocidental, o estado que enviou tropas para a capital americana a pedido do presidente Donald Trump.

"É com grande pesar que confirmo que os dois membros da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental que foram baleados mais cedo em Washington morreram por causa de seus ferimentos", escreveu no X o governador Patrick Morrisey.

"Estes homens corajosos da Virgínia Ocidental perderam a vida servindo ao seu país", acrescentou.

