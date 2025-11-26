Assine
Internacional

Alba quer se aposentar do futebol com Inter Miami campeão da MLS

26/11/2025 17:21

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba se mostrou confiante nesta quarta-feira (26) no potencial do Inter Miami para conquistar o título da MLS nesta temporada, que será a sua última como jogador profissional. 

O clube da Flórida vai receber o New York City FC no sábado, na final da Conferência Leste. Se vencer, enfrentará no dia 6 de dezembro o vencedor da Conferência Oeste: San Diego FC (do mexicano Hirving "Chucky" Lozano) ou Vancouver Whitecaps (do alemão Thomas Müller). 

"Será uma final muito difícil. Jogaremos em casa, com a nossa torcida, e nesse sentido, estou tranquilo", disse o lateral em entrevista coletiva. 

"Estou confiante de que tudo correrá bem e acho que temos muitas chances este ano", acrescentou. 

O Inter Miami chegará à sua primeira final de conferência com Lionel Messi em grande forma, tendo marcado seis gols e dado seis assistências em quatro jogos dos playoffs.

Caso perca para o New York City FC, o time da Flórida vai se despedir de duas de suas maiores estrelas, Alba e Sergio Busquets, que vão pendurar as chuteiras no fim desta temporada. 

"Você sempre entra em campo com a incerteza sobre se será seu último jogo. Espero que seja no dia 6 de dezembro e que possamos vencer. Desde pequeno, sei o que é preciso para estar aqui e sempre tentei aproveitar ao máximo e dar tudo de mim", afirmou o lateral. 

"Tenho 100% de certeza" sobre a decisão pela aposentadoria, comentou o defensor de 36 anos. 

"Me dá uma certa tristeza porque é o que tenho feito a vida toda. Vejo que poderia ter continuado por mais alguns anos, mas é uma decisão que venho pensando e estou ansioso para terminar esses dois últimos jogos da melhor maneira possível."

Alba, por outro lado, destacou como o atacante uruguaio Luis Suárez, que ainda não acertou a renovação de seu contrato com a Inter, lidou com a situação de ser reserva na semifinal da conferência, na qual o Inter goleou o Cincinnati por 4 a 0. 

Suárez, de 38 anos, apelidado de "El Pistolero", cedeu sua vaga de titular a pedido de Javier Mascherano para o promissor atacante argentino Mateo Silvetti, que se entrosou perfeitamente com Messi. 

O astro uruguaio aceitou seu papel de reserva incentivando e dando instruções do banco até entrar em campo aos 76 minutos.

"Todo mundo gosta de jogar, e o Luis é um exemplo para todos", disse Alba sobre seu ex-companheiro de equipe no Barcelona. 

"Não é uma decisão fácil, e é maravilhoso que, depois da carreira que ele teve, ele continue sendo um exemplo não só para nós que convivemos com ele, mas para todos os seus companheiros de equipe", acrescentou.

Tópicos relacionados:

2025 fbl mls playoffs usa

