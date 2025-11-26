Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Adrian Newey será chefe da Aston Martin a partir de 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/11/2025 16:33

compartilhe

SIGA

O famoso engenheiro da Fórmula 1 Adrian Newey será o chefe da Aston Martin a partir da temporada 2026, anunciou a escuderia britânica nesta quarta-feira (26).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Adrian Newey assumirá como 'Team Principal' a partir de 2026 e comandará a equipe técnica, incluindo as atividades em pista do carro", informou a Aston Martin em nota.

O atual chefe, Andrew Cowell, passará a ser o responsável pela estratégia e ficará à frente das relações com a Honda, que será a fornecedora de motores da equipe na próxima temporada, no lugar da Mercedes.

Os resultados da Aston Martin este ano foram decepcionantes, mas o carro atual não foi desenvolvido por Newey, que entrou para a equipe em março.

O engenheiro de 66 anos, considerado um dos melhores da história da Fórmula 1, trabalha desde a sua chegada à Aston Martin no carro do ano que vem, quando a categoria passará a ter um novo regulamento.

A Aston Martin é apenas a oitava colocada no campeonato de construtores a duas corridas do fim da temporada, e os pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll estão em 13º e 16º, respectivamente, na classificação do Mundial.

Newey deixou a Red Bull em 2024, depois de mais de duas décadas na equipe. Ao longo da carreira, ele projetou carros que foram campeões guiados por pilotos como Alain Prost, Sebastian Vettell e Max Verstappen, entre outros.  

jld/gk/mcd/dr/cb/aam

Tópicos relacionados:

2026 auto f1 mundial

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay