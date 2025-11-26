Assine
ACIDENTE AÉREO

MP pede condenação para Airbus e Air France em julgamento de apelação pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009

Julgamento é por homicídio culposo; acidente matou 228 pessoas em alto mar

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/11/2025 14:46 - atualizado em 26/11/2025 15:48

Equipes recuperam parte do leme da aeronave Airbus A330 da Air France, perdida em pleno voo sobre o Oceano Atlântico, no acidente ocorrido entre o Rio e Paris, em 2009
Equipes recuperam parte do leme da aeronave Airbus A330 da Air France, perdida em pleno voo sobre o Oceano Atlântico, no acidente ocorrido entre o Rio e Paris, em 2009 crédito: HANDOUT / BRAZILIAN NAVY / AFP

O Ministério Público francês solicitou nesta quarta-feira (26) uma condenação para o fabricante europeu Airbus e para a companhia aérea Air France, julgados por homicídio culposo após o acidente do voo Rio-Paris em 2009 e absolvidos em primeira instância.

"Solicitamos a revogação da sentença que absolveu os acusados e, portanto, senhora presidente, pedimos que dite uma sentença condenatória por homicídio culposo", declararam os dois procuradores-gerais em sua alegação, classificando como "indecente" a linha de defesa das duas empresas durante o julgamento no tribunal de apelação de Paris.

Airbus e Air France, absolvidos em primeira instância em 17 de abril de 2023 no caso do acidente do voo Rio-Paris AF447, no qual morreram 228 pessoas, só podem ser condenados a uma multa máxima de 225 mil euros (R$ 1,42 milhão).

