MP pede condenação para Airbus e Air France em julgamento de apelação pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009

O Ministério Público francês solicitou nesta quarta-feira (26) uma condenação para o fabricante europeu Airbus e para a companhia aérea Air France, julgados por homicídio culposo após o acidente do voo Rio-Paris em 2009 e absolvidos em primeira instância.

"Solicitamos a revogação da sentença que absolveu os acusados e, portanto, senhora presidente, pedimos que dite uma sentença condenatória por homicídio culposo", declararam os dois procuradores-gerais em sua alegação, classificando como "indecente" a linha de defesa das duas empresas durante o julgamento no tribunal de apelação de Paris.

Airbus e Air France, absolvidos em primeira instância em 17 de abril de 2023 no caso do acidente do voo Rio-Paris AF447, no qual morreram 228 pessoas, só podem ser condenados a uma multa máxima de 225 mil euros (R$ 1,42 milhão).