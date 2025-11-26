Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Macron fará visita de Estado à China de 3 a 5 de dezembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/11/2025 14:24

compartilhe

SIGA

Emmanuel Macron fará uma visita de Estado à China de 3 a 5 de dezembro, primeiro a Pequim e depois a Chengdu, em Sichuan, anunciou nesta quarta-feira (26) a Presidência francesa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Macron "levará uma agenda de cooperação e equilíbrio em matéria econômica e comercial, uma ambição que estará no centro da Presidência francesa do G7 em 2026", acrescentou o Eliseu.

"Nesta ocasião, serão abordados os grandes desafios da parceria estratégica entre a França e a China, bem como várias questões internacionais importantes e áreas de cooperação para resolver os desafios globais do nosso tempo", segundo a presidência.

Chengdu, no centro da China, abriga um centro de conservação para o qual foi repatriado esta semana o único casal de pandas gigantes que até agora estava alojado na França, no zoológico de Beauval, em Loir-et-Cher (centro-oeste).

Os dois ursos, Huan Huan e Yuan Zi, emprestados pela China desde 2012, voltaram ao seu país natal devido a uma insuficiência renal que a fêmea sofre.

ff/hr/swi/mab/mb/jmo/am

Tópicos relacionados:

china diplomacia franca politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay