Ativista contra o aborto morre em prisão nos EUA

26/11/2025 13:25

Um ativista contra o aborto, acusado de matar três pessoas em um centro de planejamento familiar no Colorado, morreu no último fim de semana na prisão, informaram autoridades americanas. 

Robert Dear faleceu no sábado aos 67 anos por causas naturais, informou o Sistema Penitenciário Federal dos Estados Unidos (BOP, na sigla em inglês) na terça-feira(25). 

Acusado pela Justiça Federal em 2019, Dear morreu na enfermaria de uma prisão sem ter sido julgado, após ser declarado "mentalmente incapaz" mais de uma vez. 

Segundo documentos judiciais, Dear entrou fortemente armado no centro médico em Colorado Springs em 27 de novembro de 2015 para iniciar uma "guerra" porque o estabelecimento realizava abortos. 

Ele portava seis rifles, cinco pistolas, uma espingarda e mais de 500 cartuchos. 

Primeiro, ele abriu fogo no estacionamento, onde matou uma pessoa e feriu gravemente outras duas. Depois, matou uma segunda vítima antes de entrar no centro. 

Os funcionários e pacientes conseguiram escapar ou se esconder até a chegada dos serviços de emergência, que enfrentaram o cerco do agressor durante cinco horas. Um policial morreu e vários ficaram feridos no confronto. 

Dear reconheceu sua culpa no final de 2015, quando se declarou "um guerreiro dos bebês". 

Se tivesse sido julgado e considerado culpado pela Justiça Federal, poderia ter sido condenado à pena de morte.

