Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Militares tomam 'controle total' de Guiné-Bissau e 'suspendem' processo eleitoral

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/11/2025 13:01

compartilhe

SIGA

Os militares de Guiné-Bissau anunciaram, nesta quarta-feira (26), que tomaram o "controle total do país", "suspenderam o processo eleitoral" e fecharam as fronteiras após as eleições gerais do último domingo, cujos resultados ainda não foram divulgados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os militares leram um comunicado na sede do Estado-Maior do Exército, localizada em Bissau, capital deste país pobre da África Ocidental.

Pouco antes, foram ouvidos tiros perto do palácio presidencial e homens com uniformes militares assumiram o controle da principal via que leva ao local.

Guiné-Bissau sofreu quatro golpes de Estado desde a sua independência de Portugal, em 1974, além de uma série de tentativas golpistas.

Cerca de um milhão de eleitores foram convocados às urnas no domingo, em eleições realizadas sem a presença do principal partido da oposição e do seu candidato.

Os resultados provisórios oficiais são esperados para a quinta-feira.

aye-sjd-lp-els/sag/mb/jmo/mvv

Tópicos relacionados:

bissau eleicoes guine parlamento politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay