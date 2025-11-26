Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kremlin considera 'sérias' as conversas em curso para encerrar conflito na Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/11/2025 12:36

compartilhe

SIGA

O Kremlin afirmou, nesta quarta-feira (26), que as conversas em curso sobre a proposta dos Estados Unidos para encerrar o conflito na Ucrânia são um "processo sério", antes da visita prevista a Moscou, na próxima semana, do enviado especial americano, Steve Witkoff.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O processo está em curso. Trata-se de um processo sério", declarou a um jornalista o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O porta-voz acrescentou que "muitas pessoas" vão tentar "estragar" as conversas.

bur/an/mb/mvv/dd 

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay