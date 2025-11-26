Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Pelo menos quatro mortos em incêndio em complexo residencial em Hong Kong

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/11/2025 08:42

compartilhe

SIGA

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta quarta-feira (26) em um incêndio em um complexo residencial em Hong Kong, informou à AFP o governo local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Quatro pessoas morreram", e outras duas estão "em estado crítico", afirmou à AFP um representante do serviço de informações do governo de Hong Kong.

De acordo com um meio de comunicação local, entre os falecidos está um bombeiro.

As chamas consumiram os andaimes de bambu de pelo menos três blocos de apartamentos em Tai Po, um distrito ao norte de Hong Kong, antes da propagação para outras partes do complexo residencial Wang Fuk Court.

As autoridades precisaram fechar trechos de uma rodovia próxima, enquanto os bombeiros continuavam combatendo o incêndio.

hol/je/vgu/avl/sag/dd/fp 

Tópicos relacionados:

china emergencia hongkong incendio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay