Pelo menos quatro mortos em incêndio em complexo residencial em Hong Kong

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta quarta-feira (26) em um incêndio em um complexo residencial em Hong Kong, informou à AFP o governo local.

"Quatro pessoas morreram", e outras duas estão "em estado crítico", afirmou à AFP um representante do serviço de informações do governo de Hong Kong.

De acordo com um meio de comunicação local, entre os falecidos está um bombeiro.

As chamas consumiram os andaimes de bambu de pelo menos três blocos de apartamentos em Tai Po, um distrito ao norte de Hong Kong, antes da propagação para outras partes do complexo residencial Wang Fuk Court.

As autoridades precisaram fechar trechos de uma rodovia próxima, enquanto os bombeiros continuavam combatendo o incêndio.

