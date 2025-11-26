Justiça da Tailândia ordena detenção da coproprietária do concurso Miss Universo por suposta fraude

Um tribunal da Tailândia emitiu um mandado de prisão contra a empresária e coproprietária do concurso Miss Universo por suposta fraude de quase um milhão de dólares (mais de cinco milhões de reais), informou uma fonte do sistema judicial.

Um cirurgião plástico acusa Jakapong Jakrajutatip, também conhecida como Anne Jakrajutatip, de suposta fraude e ocultação de informações.

Segundo o demandante, Jakrajutatip tentou persuadi-lo em 2023 a investir no JKN Global Group, a empresa coproprietária do evento.

"A acusada convidou (o demandante) a investir sabendo que não poderia devolver o dinheiro no prazo estipulado", segundo um documento judicial ao qual a AFP teve acesso nesta quarta-feira.

A suposta fraude soma 30 milhões de bahts (930 mil dólares ou 5,06 milhões de reais). O veredicto estava previsto para terça-feira, mas Jakapong não compareceu e o tribunal decidiu emitir o mandado de prisão.

O tribunal agendou o veredicto para 26 de dezembro, mas a imprensa informou que Jakapong viajou para o México.

O concurso Miss Universo deste ano, vencido pela Miss México, terminou na semana passada após uma onda de escândalos que incluíram acusações de sexismo.

Em uma transmissão ao vivo que viralizou, o empresário e apresentador Nawat Itsaragrisil questionou e chamou de "estúpida" Fátima Bosch, a representante mexicana de 25 anos, pela aparente falta de conteúdo promocional sobre a Tailândia em suas redes sociais.

