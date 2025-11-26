Inundações e deslizamentos de terra deixam oito mortos em Sumatra

Pelo menos oito pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas nas inundações e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas dos últimos dias na ilha indonésia de Sumatra, informou nesta quarta-feira (26) a agência de gestão de desastres BNPB.

O clima extremo afetou o norte da ilha e provocou inundações em áreas do distrito de Tapanuli Selatan desde segunda-feira, segundo a agência.

"Em Tapanuli Selatan, o desastre das inundações e deslizamentos de terra deixou oito mortos, 58 feridos e 2.851 moradores foram retirados de suas casas", disse o porta-voz da BNPB, Abdul Muhari.

As autoridades locais mobilizaram equipes para remover os escombros que bloqueiam o acesso por rodovia ao distrito.

