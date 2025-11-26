Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de mortes por inundações na Tailândia sobe para 33

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/11/2025 06:08

compartilhe

SIGA

O número de mortes provocadas pelas inundações que atingiram o sul da Tailândia na última semana subiu para 33, informou o governo do país nesta quarta-feira (26).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As autoridades confirmam que 33 pessoas faleceram em sete províncias, por causas que incluem enchentes, descargas elétricas e afogamento", declarou o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat.

"Esperamos que o nível da água diminua no sul", acrescentou. 

O país asiático declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla (sul), onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico de Hat Yai e outras áreas.

Mais de 1.200 pessoas abandonaram suas casas em Songkhla desde quinta-feira da semana passada, segundo o governo provincial.

A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam as condições meteorológicas extremas.

tak/sco/mtp/arm/avl/fp

Tópicos relacionados:

inundacoes meteorologia tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay