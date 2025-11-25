Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente de Taiwan vai propor gasto adicional de US$ 40 bilhões em defesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/11/2025 23:56

compartilhe

SIGA

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, anunciou que seu governo vai propor um gasto adicional de US$ 40 bilhões em defesa, distribuído ao longo de vários anos, para dissuadir uma possível invasão chinesa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pequim afirma que a ilha faz parte do seu território e ameaçou usar a força para retomá-la. "Nosso objetivo é reforçar a dissuasão introduzindo custos maiores e incerteza na tomada de decisões de Pequim sobre o uso da força", explica Lai em um artigo publicado nesta terça-feira (25) no jornal Washington Post.

O presidente, que lidera o Partido Democrático Progressista (PDP), já havia apresentado planos para aumentar o gasto anual com defesa para mais de 3% do PIB no ano que vem e 5% até 2030, após a pressão dos Estados Unidos para que ele invista mais na proteção contra um eventual ataque chinês. O governo propôs cerca de US$ 30 bilhões (R$ 161,5 bilhões), equivalentes a 3,32% do PIB, para os gastos do próximo ano.

O novo plano de gasto adicional anunciado no Washington Post seria dividido em vários anos e supera os US$ 32 bilhões revelados antes à AFP por um legislador do PDP.

"Esse pacote histórico não apenas vai financiar aquisições importantes de armas novas dos Estados Unidos, mas também melhorar as capacidades assimétricas de Taiwan", afirmou Lai.

É possível, no entanto, que o governo tenha dificuldade para obter a aprovação do gasto proposto pelo Parlamento, já que o principal partido de oposição, o Kuomintang, que defende laços mais estreitos com a China, controla as finanças, com a ajuda do Partido Popular de Taiwan. 

O recém-eleito presidente do Kuomintang, Cheng Li-wun, já se opôs aos planos de gastos com defesa de Lai, afirmando que Taiwan "não tem tanto dinheiro".

joy-amj/rsc/arm/atm/lb

Tópicos relacionados:

china defesa taiwan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay