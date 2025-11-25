Putin e enviado dos EUA terão conversas sobre Ucrânia em Moscou na próxima semana

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunirão em Moscou na próxima semana para tratar de um plano de paz para a Ucrânia, disse Donald Trump nesta terça-feira (25).

O presidente americano acrescentou que "Steve Witkoff irá" acompanhado, "talvez", de seu genro, Jared Kushner.

"Não tenho certeza se Jared irá, mas ele está envolvido no processo. É um cara inteligente, e acredito que se reunirão com o presidente Putin na próxima semana em Moscou", disse Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

aue-ube/ph/dga/cr/rpr