Internacional

Negociações sobre guerra na Ucrânia derrubam preços do petróleo

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
25/11/2025 21:02

As cotações do petróleo caíram nesta terça-feira (25) com a continuação das negociações para o fim da guerra na Ucrânia, uma vez que um acordo de paz poderia liberar petróleo russo no mercado.

O barril de tipo Brent para entrega em janeiro caiu 1,40%, a US$ 62,48, enquanto o de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento para o mesmo mês fechou em baixa de 1,51%, a US$ 57,95.

"Os esforços diplomáticos para encerrar a guerra pressionam os preços desde o fim da semana passada", resumiu Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

"Se houver acordo, as sanções petroleiras contra a Rússia poderiam ser levantadas", principalmente as que afetam as gigantes Lukoil e Rosneft, apontou. Um entendimento entre Kiev e Moscou também poderia "encerrar os ataques recíprocos às suas infraestruturas petroleiras", destacou o analista.

O mercado petroleiro "acompanhará de perto as notícias de Abu Dhabi, principalmente para saber se a Rússia vai rejeitar o novo plano", destacou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, sobre as discussões na capital dos Emirados Árabes Unidos.

