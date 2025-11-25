Athletic Bilbao e Slavia Praga ficam no 0 a 0 na Liga dos Campeões

O Athletic Bilbao empatou em 0 a 0 fora de casa com o Slavia Praga nesta terça-feira (25), pela 5ª rodada da fase de liga da Champions League, e obteve um ponto que mantém vivas as esperanças do time basco de alcançar a zona de classificação para os playoffs do torneio.

Os espanhóis têm quatro pontos, tendo derrotado o Qarabag em San Mamés na terceira rodada, e atualmente ocupam a 28ª posição na fase de liga, que tem 36 equipes.

Os times que terminarem entre o 9º e o 24º lugar disputarão um playoff por uma vaga nas oitavas de final.

Na Fortuna Arena, na capital da República Tcheca, o time de Bilbao esteve perto da vitória com uma grande chance de Oihan Sancet no primeiro tempo e outro excelente chute de Robert Navarro no segundo tempo (50'), que foi brilhantemente defendido por Jindrich Stanek, o herói dos tchecos.

Daqui a duas semanas, no dia 10 de dezembro, o Athletic vai receber o Paris Saint-Germain, num jogo difícil para a equipe comandada pelo técnico Ernesto Valverde.

Um dia antes o Slavia Praga vai visitar o Tottenham, em Londres.

