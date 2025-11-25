McTominay comanda Napoli em vitória na Champions dedicada a Maradona

No quinto aniversário da morte do ídolo Diego Maradona e no estádio que leva o nome do craque argentino, o Napoli venceu o Qarabag por 2 a 0 nesta terça-feira (25), pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, comandado pelo escocês Scott McTominay.

O time napolitano precisou esperar até a metade do segundo tempo para encaminhar sua segunda vitória na Champions.

McTominay abriu o placar aproveitando o rebote do goleiro Mateusz Kochalski após cobrança de escanteio (65') e participou da jogada do segundo ao tentar um voleio e contar com um desvio do Marko Jankovic (72'), para quem a arbitragem designou o gol.

Depois de quase dois meses, desde a vitória no dia 1º de outubro sobre o Sporting de Portugal (1 a 0), o Napoli volta a vencer na Champions e se recupera da derrota para o PSV Eindhoven (6 a 2) e do empate em casa com o Entracht Frankfurt (0 a 0).

Ao mesmo tempo, o time do técnico Antonio Conte também caía de rendimento no Campeonato Italiano, saindo da liderança e caindo para a quarta colocação, com o empate contra o Como (0 a 0) e a derrota para o Bologna (2 a 0).

Mas a pausa para a Data Fifa, apesar de agitada em Nápoles com os rumores sobre uma eventual saída de Conte, fez bem para a equipe.

No retorno à Serie A, vitória por 3 a 1 sobre a Atalanta e agora a confirmação da reação na Champions.

Com o resultado, o time napolitano soma 7 pontos e fica na 18ª posição, na zona de classificação para o playoff prévio às oitavas de final.

O clube dedicou a vitória ao ídolo Diego Maradona, duas vezes campeão italiano pelo Napoli na década de 1980, que faleceu em 25 de novembro de 2020.

"Foi uma noite especial para Nápoles, para o Napoli e para os napolitanos... Maradona representa algo difícil de explicar se você não é de Nápoles. Queríamos prestar uma homenagem a ele. Havia uma energia maravilhosa", disse o treinador Antonio Conte.

