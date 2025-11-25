Israel recebe restos mortais de um dos últimos reféns do Hamas

Israel recebeu nesta terça-feira (25) os restos mortais de um dos últimos três reféns mantidos em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O caixão foi entregue em Gaza à Cruz Vermelha, que o transferiu ao Exército israelense. Os militares o levaram para território israelense, onde será identificado no instituto de medicina forense de Tel Aviv.

"Após concluir o processo de identificação, a família [do refém] será formalmente notificada", declarou Netanyahu em um comunicado.

A entrega dos corpos dos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 faz parte dos compromissos estabelecidos no acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista, que entrou em vigor em 10 de outubro.

Antes da entrega, os braços armados dos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica anunciaram que devolveriam nesta terça-feira o corpo de um vigésimo sexto refém morto, entre os 28 que permaneciam retidos na Faixa de Gaza antes do acordo de cessar-fogo.

A Jihad Islâmica afirmou que o corpo foi encontrado na segunda-feira em "operações de busca em zonas controladas pelo Exército" de Israel.

Após o início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o movimento islamista libertou 20 reféns que ainda estavam vivos e se comprometeu a devolver os restos mortais de 28 pessoas que morreram e permaneciam em Gaza.

Antes desta terça-feira, ainda faltava entregar os restos de três reféns: dois israelenses, Ran Gvili e Dror Or, e o tailandês Sudthisak Rinthalak.

Em troca dos reféns, Israel libertou quase 2 mil presos e devolveu os restos mortais de centenas de palestinos mortos.

