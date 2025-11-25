Assine
Turquia propõe 'contato direto' entre Rússia e Ucrânia em Istambul

25/11/2025 19:16

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propôs nesta terça-feira (25) "facilitar o contato direto" em Istambul entre a Rússia e a Ucrânia, com o objetivo de alcançar um cessar-fogo "justo e duradouro".

Erdogan, que participou de uma videoconferência com 35 países que apoiam a Ucrânia, ressaltou que está em contato com ambas as partes em conflito, segundo um comunicado divulgado no X.

"Negociações diretas entre as partes poderiam ser realizadas em Istambul. A Turquia está em contato com as partes ucraniana e russa com esse propósito", acrescenta a nota.

Segundo Erdogan, "um cessar-fogo que contemple as infraestruturas energéticas e portuárias poderia constituir um entendimento capaz de criar as condições favoráveis para a negociação de um acordo de paz global entre as partes".

O presidente turco recebeu na semana passada o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Ancara e conversou na segunda-feira por telefone com seu par russo, Vladimir Putin.

Apesar de ser membro da Otan, a Turquia não aplica as sanções ocidentais contra a Rússia e conseguiu preservar seus vínculos tanto com Moscou quanto com Kiev.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua russia turquia ucrania ue

