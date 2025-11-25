Chefe do Pentágono visitará R.Dominicana na 4ªfeira, em meio a destacamento militar no Caribe

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, visitará amanhã a República Dominicana para conversar sobre o tráfico de drogas em meio à mobilização militar de Washington em águas internacionais do Caribe, informou nesta terça-feira (25) a embaixada americana em Santo Domingo.

Os Estados Unidos enviaram ao Caribe o maior porta-aviões do mundo junto com uma flotilha de navios de guerra e aviões de combate para operações antidrogas, mas o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, denuncia que se trata de uma operação para buscar sua queda.

Hegseth chegará à ilha perto do meio-dia local, segundo um documento da embaixada. A República Dominicana coopera com os Estados Unidos na fase "Lança do Sul" de sua operação antinarcóticos.

"Seguimos trabalhando com os Estados Unidos, porque esta é uma luta difícil, especialmente em alguns países, principalmente da América do Sul, que aumentaram a quantidade de produção do narcotráfico, especialmente de cocaína", disse ontem o presidente dominicano, Luis Abinader, ao anunciar que esperava a visita de Hegseth.

O anúncio da visita do secretário de Defesa americano coincide também com a do chefe do Estado-Maior, Dan Caine, a Trinidad e Tobago nesta terça-feira, para também conversar sobre narcotráfico. O país insular, que fica muito próximo à Venezuela, colaborou com Washington no último mês para realizar exercícios militares.

Washington acusa Maduro de liderar o suposto Cartel de los Soles e, na segunda-feira, o designou como grupo terrorista. A Venezuela classificou a designação como uma "mentira ridícula".

Desde setembro, as forças americanas atacaram mais de 20 embarcações supostamente dedicadas ao narcotráfico no Mar do Caribe e no Pacífico Oriental, causando a morte de pelo menos 83 pessoas.

