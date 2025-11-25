Atacante uruguaio Diego García, do Peñarol, é condenado na Argentina por estupro

A justiça argentina condenou nesta terça-feira (25) o jogador de futebol uruguaio Diego García, que atua pelo Peñarol, a seis anos e oito meses de prisão pelo estupro de uma mulher em 2021, quando jogava pelo Estudiantes de La Plata, informou a imprensa local.

García foi preso após a leitura da sentença, mas permanecerá em prisão domiciliar na cidade de La Plata até o término do processo, segundo o site de notícias Infobae.

O jogador desmaiou durante a leitura da sentença e precisou de atendimento médico.

O atacante de 28 anos foi condenado por estuprar uma jogadora de hóquei em 2021, quando atuava pelo clube argentino Estudiantes de La Plata.

García, que disputou mais de 40 partidas nesta temporada, foi titular no domingo no clássico do campeonato uruguaio contra o Nacional.

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, havia declarado na semana passada que rescindiria o contrato do jogador caso ele fosse condenado.

Depois de deixar o Estudiantes em 2022, García jogou pelo Emelec do Equador e pelo Liverpool do Uruguai antes de se transferir para o Peñarol.

tev/sa/pm/aam/cb