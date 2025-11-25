Assine
Última versão da proposta para terminar o conflito na Ucrânia é 'melhor' para Kiev, afirma autoridade

Repórter
25/11/2025 15:24

A última versão da proposta impulsionada pelos Estados Unidos para encerrar a guerra na Ucrânia é "significativamente melhor" para Kiev e lhe permite ter um Exército de 800 mil homens, afirmou à AFP uma autoridade próxima às negociações. 

"Ucrânia, Estados Unidos e os europeus trabalharam para que a proposta americana fosse viável", afirmou o funcionário.

Em relação à limitação do tamanho das forças ucranianas, a fonte indicou que está em cerca de 800 mil homens, frente aos 600 mil estabelecidos na primeira versão do plano.

