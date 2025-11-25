Futebol argentino rende homenagem a Maradona 5 anos após sua morte

O futebol argentino rendeu homenagens nesta terça-feira (25) ao craque Diego Armando Maradona, que morreu há cinco anos, em meio aos pedidos de justiça da família do astro, que responsabiliza sua equipe médica pelo falecimento.

Maradona faleceu aos 60 anos no dia 25 de novembro de 2020 enquanto se recuperava de uma neurocirurgia em sua casa em Buenos Aires.

Oito membros da equipe médica do ex-jogador são acusados de homicídio com dolo eventual, quando tinham consciência de que suas ações poderiam ocasionar a morte do paciente.

"Só morre quem é esquecido e você, Diego, será lembrado por nós todos os dias", publicou na rede social X a seleção argentina, com a qual Maradona foi campeão do mundo em 1986.

A Conmebol também compartilhou no X uma imagem do ídolo com a legenda "o povo não esquece de quem o fez feliz".

Dezenas de clubes e jogadores homenagearam Maradona com mensagens e vídeos neste quinto aniversário de sua morte.

O Boca Juniors, clube do qual o craque era torcedor e onde se aposentou em 1997, publicou um vídeo que mostra os fãs deixando flores em sua estátua no estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

"Passam as pessoas, passam os dias, os meses e os anos. Tudo passa, menos você, que está sempre aqui", disse o 'Xeneize' em uma mensagem.

O Argentinos Juniors, clube que revelou Maradona, e o Napoli, clube italiano que levou à glória no final da década de 1980, também renderam homenagens em publicações nas redes sociais.

Duas das filhas de Maradona, Dalma y Giannina, pediram "justiça" pela morte do pai, que está sendo investigada nos tribunais argentinos.

O primeiro julgamento foi anulado em maio devido à participação de uma das magistradas em um documentário clandestino sobre o processo. O novo julgamento começará em março do ano que vem.

"Pai, você terá a justiça que merece, eu prometo", escreveu Dalma Maradona em suas redes.

Os filhos do ídolo anunciaram em 2024 a construção de um mausoléu no centro de Buenos Aires para onde seus restos mortais serão transferidos.

O espaço será aberto ao público, mas a obra está suspensa até o final do julgamento.

