Arsenal e Bayern de Munique fazem confronto direto pela liderança da Champions

Com um de seus times mais consistentes dos últimos anos, o Arsenal receberá o Bayern de Munique nesta quarta-feira (26), em Londres, em um confronto direto pela liderança da Liga dos Campeões.

Líderes da Premier League e da Bundesliga com ampla vantagem sobre seus perseguidores, ingleses e alemães também dominam a Champions, sendo as únicas equipes, ao lado da Inter de Milão, com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas.

O Bayern tem entre suas vítimas o Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa, a quem derrotou no Parque dos Príncipes na rodada passada.

O time do técnico Vincent Kompany também já venceu uma equipe da Premier League, quando bateu o Chelsea por 3 a 1 na primeira rodada.

Os números da temporada são monstruosos: 18 jogos entre todas as competições com 17 vitórias e um empate. Mas os 'Gunners' de Mikel Arteta esperam ser os primeiros a derrubar o gigante alemão.

E os números do Arsenal não são menos impressionantes: só sofreu uma derrota na temporada, para o Liverpool (1 a 0), em agosto, e na Champions marcou 11 gols, sem sofrer nenhum.

- Bola parada, a arma secreta -

Uma das armas dos 'Gunners' pode ser a jogada de bola parada, já que a equipe é especialista em aproveitar escanteios, cobranças de falta e até arremessos laterais para quebrar as devesas adversárias.

O Bayern pode ser uma vítima ideal para aproveitar este ponto forte: os bávaros sofreram dois gols em jogadas de escanteio no fim de semana contra o Freiburg.

No empate em 2 a 2 com o Union Berlin, antes da última Data Fifa, os gols sofridos vieram de um escanteio e após uma falta.

Mas o time de Munique chega ao Emirates Stadium com a 'kryptonita' do Arsenal: Harry Kane, ex-jogador do Tottenham, que marcou 15 gols nos 21 jogos que fez contra os 'Gunners'.

Nesta temporada, Kane tem 18 jogos com o Bayern, nos quais marcou 24 gols, cinco deles na Champions.

"Este é o momento em que mais estou aproveitando meu futebol, porque estou mais envolvido. Adoro nosso estilo de jogo. Um estilo muito agressivo, sem medo", disse o atacante no sábado, após marcar duas vezes na goleada por 6 a 2 sobre o Freiburg.

Em abril de 2024, já como jogador do Bayern, Kane marcou no Emirates, no jogo de ida das quartas de final. O jogo acabou empatado em 2 a 2, mas os bávaros avançaram à semifinal com a vitória por 1 a 0 na volta.

- Arsenal sem Gabriel Magalhães; Bayern sem Luis Díaz -

O histórico de confrontos diretos favorece amplamente o Bayern: das 14 vezes em que os dois clubes se enfrentaram, os alemães venceram oito, empataram três e perderam três.

Essas três vitórias do Arsenal não tiveram grandes consequências: duas delas vieram em mata-matas que terminaram com o Bayern levando a melhor, e a terceira na fase de grupos da Champions da temporada 2015/216.

Os 'Gunners' venceram por 2 a 0 na terceira rodada, mas foram goleados por 5 a 1 no jogo seguinte, na Allianz Arena.

O espetáculo está garantido nesta quarta-feira, mas infelizmente nem todas as peças estarão no tabuleiro: o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, pilar da defesa do Arsenal, se machucou em amistoso da Seleção e não vai a campo.

Pelo lado do Bayern, o desfalque é o atacante colombiano Luis Díaz, principal contratação da equipe para a temporada, que vai cumprir suspensão depois de ter sido expulso contra o PSG.

