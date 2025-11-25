Assine
Confiança do consumidor nos EUA cai a nível mais baixo desde abril

AFP
AFP
Repórter
25/11/2025 13:52

A confiança do consumidor nos Estados Unidos diminuiu drasticamente este mês, atingindo seu nível mais baixo desde abril, já que os americanos se mostraram mais pessimistas em relação às condições do mercado de trabalho e às perspectivas futuras da economia.

O índice de confiança do consumidor da associação profissional The Conference Board caiu para 88,7 em novembro, abaixo dos 95,5 de outubro e das expectativas dos analistas.

"Os cinco componentes do índice geral enfraqueceram ou permaneceram fracos", disse Dana Peterson, economista-chefe do The Conference Board.

Os consumidores estavam "menos otimistas" sobre sua situação atual, acrescentou, e "notavelmente mais pessimistas sobre as condições empresariais dentro de seis meses".

"As expectativas para as condições do mercado de trabalho em meados de 2026 permaneceram decididamente negativas, e as expectativas de aumento da renda familiar diminuíram drasticamente", disse Peterson.

Os problemas que os consumidores mencionaram em respostas escritas incluíam inflação, tarifas e comércio, bem como política, segundo o relatório.

Embora o presidente Donald Trump tenha imposto onda após onda de tarifas este ano, os maiores custos de importação demoram a ser repassados aos consumidores.

Na pesquisa do Board, houve um aumento nas menções ao fechamento do governo federal, que durou 43 dias e terminou em meados de novembro, acrescentou o relatório desta terça-feira.

O The Conference Board disse que os planos dos consumidores para comprar itens de alto custo no próximo semestre diminuíram em novembro, enquanto também reduziram os gastos esperados com serviços para este período.

bys/dw/mr/mel/dd-jc 

