Vendas no varejo desaceleram nos EUA devido aos preços mais altos

25/11/2025 13:52

As vendas no varejo cresceram em um ritmo mais lento do que o esperado em setembro nos Estados Unidos, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira (25), com consumidores cada vez mais preocupados com os preços. 

A alta foi de 0,2% em relação ao mês anterior, informou o Departamento de Comércio, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas e inferior ao aumento mensal de 0,6% registrado em agosto. 

Um informe separado do Departamento de Trabalho mostrou que os preços ao produtor — um índice da inflação — aumentaram em linha com as expectativas, 0,3% em setembro em relação a agosto. Esse aumento foi impulsionado por um salto de 0,9% no preço dos bens, um dado que reflete custos mais altos para as empresas. 

À medida que as tarifas do presidente Donald Trump impactam na economia, todas as atenções estão voltadas para como os consumidores, um motor-chave para a maior potência mundial, respondem às pressões sobre os preços. 

Algumas empresas relataram uma elevação de seus custos devido às novas tarifas de Trump. O líder americano ampliou recentemente isenções a vários produtos agrícolas enquanto o custo de vida pesa sobre os eleitores americanos. 

Ambos os relatórios divulgados nesta terça-feira foram atrasados devido à paralisação recorde do governo federal entre outubro e meados de novembro, que interrompeu a publicação de vários dados econômicos, da inflação ao emprego. 

Nesta terça-feira, os números do Departamento de Comércio mostraram que as vendas no varejo em setembro aumentaram 4,3% em relação ao ano anterior. 

As vendas em concessionárias de veículos e peças caíram em setembro, enquanto as de lojas de alimentos e bebidas também diminuíram.

