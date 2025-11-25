Assine
Gianni Infantino, presidente da Fifa, receberá cidadania libanesa

AFP
AFP
Repórter
25/11/2025 13:52

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, informou que aprovou a concessão da cidadania libanesa ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta terça-feira (25), disse à AFP o chefe da Federação Libanesa de Futebol (LFA).

"O presidente informou a Infantino sobre o decreto e os requisitos do processo para poder completar sua implementação", declarou Hashem Haidar, mandatário da LFA.

"O decreto que garante a cidadania a Infantino se deve ao fato de ele ser uma figura pública que presta serviços ao Líbano", continuou Haidar.

Um funcionário do governo, que pediu anonimato, confirmou os trâmites.

Infantino, de 55 anos, é ítalo-suíço e casado com Leena al-Ashqar, libanesa que já trabalhou para a LFA.

"Ainda não tenho, mas terei em breve. Eu me sinto muito bem e muito orgulhoso, me sinto muito feliz", declarou o presidente da Fifa à emissora libanesa LBCI.

"Já sou libanês há muitos, muitos anos, então é algo bom formalizar isso", acrescentou o dirigente.

Segundo o site da LFA, Joseph Aoun pediu a Infantino para "juntar os documentos legais necessários e os papéis para finalizar o decreto de cidadania libanesa posteriormente".

