Ações da Nvidia caem após relatos de possível aliança entre Google e Meta sobre chips

As ações da gigante americana Nvidia caíram na bolsa de Nova York nesta terça-feira (25), após informações de que a Meta considera utilizar chips do Google em seus centros de dados (data centers).

Por volta das 15h20 GMT (12h20 em Brasília), as ações da Nvidia perdiam mais de 6,5% em Wall Street, perto de US$ 170 (R$ 917, na cotação atual) por ação.

A Alphabet, empresa controladora do Google, avançava 1,79%, beirando o limiar simbólico de US$ 4 trilhões (R$ 21,6 trilhões) em capitalização de mercado.

O meio especializado The Information indicou que a Meta estava estudando a possibilidade de usar Tensor Processing Units (TPU), chips desenvolvidos pelo Google para computação em nuvem e desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

O Google começou a usar TPUs há dez anos para suas próprias necessidades e as de seus clientes do serviço em nuvem.

Embora os TPUs não ofereçam a mesma gama de uso que os GPUs (Graphics Processing Unit) da Nvidia, são muito eficientes para realizar tarefas específicas e consomem menos energia.

Consultados pela AFP sobre as discussões entre os dois grupos, o Google não comentou e a Meta não respondeu imediatamente.

