Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Moeda de ouro espanhola é leiloado por 18,9 milhões de reais, um recorde europeu

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/11/2025 13:40

compartilhe

SIGA

Uma moeda de ouro espanhola do início do século XVII foi leiloada por quase 3,5 milhões de dólares (18,87 milhões de reais) em Genebra, um recorde para uma moeda europeia, anunciou nesta terça-feira (25) a Numismatica Genevensis (NGSA), responsável pela venda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este centen segoviano de 1609, o primeiro a ser cunhado, "destacou-se pelo seu caráter histórico e sua absoluta raridade" em um leilão realizado na segunda-feira, indicou em comunicado a empresa NGSA, especializada em numismática de prestígio.

A moeda, cunhada com 340 gramas de ouro, foi arrematada por 2,8 milhões de francos suíços (18,87 milhões de reais), incluindo a comissão de compra.

Não foi fornecida nenhuma informação sobre o vendedor ou o comprador, mas seu preço inicial era de 2 milhões de francos suíços (13,35 milhões de reais). "Assim, torna-se a moeda europeia mais cara da história", indicou o comunicado.

"O recorde anterior pertencia a uma moeda de 100 ducados, com a efígie de Fernando III de Habsburgo, que foi vendida por 1,95 milhão de francos suíços (13,01 milhões de reais)" há apenas alguns dias, segundo a NGSA.

O peso do centen segoviano "demonstra que esta moeda nunca foi destinada ao uso cotidiano, mas sim servia como moeda de apresentação para demonstrar a todos o poder e a riqueza do reino da Espanha", explicou a casa de leilões em um documento de apresentação.

O centen nasceu "em uma época de extraordinária opulência, alimentada pela conquista espanhola do Novo Mundo", acrescentou.

Um lado da moeda mostra um escudo coroado e o outro a cruz espanhola dentro de um quadrilóbulo.

apo/ag/hgs/mb/dd-jc 

Tópicos relacionados:

cultura espanha historia lazer leilao suica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay