Autoridades francesas anunciam mais detenções por roubo no Louvre

25/11/2025 11:08

A procuradora de Paris anunciou nesta terça-feira (25) que mais dois homens e duas mulheres foram detidos no âmbito da investigação do roubo de joias no Museu do Louvre, somando-se às quatro pessoas já acusadas neste caso.

"Quatro pessoas foram detidas", dois homens de 38 e 39 anos, e duas mulheres de 31 e 40, informou em um comunicado a procuradora de Paris, Laure Beccuau, sem revelar as acusações apresentadas.

No dia 19 de outubro, criminosos conseguiram entrar no museu e roubar em poucos minutos joias avaliadas em 100 milhões de dólares (cerca de 539 milhões de reais). As peças continuam desaparecidas.

Tópicos relacionados:

franca roubo

