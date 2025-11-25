Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Inundações no sul da Tailândia deixam 13 mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/11/2025 09:20

compartilhe

SIGA

Pelo menos 13 pessoas morreram no sul da Tailândia nas inundações provocadas por chuvas torrenciais, anunciou nesta terça-feira (25) a agência nacional de gestão de desastres.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O governo declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla e o serviço meteorológico prevê mais tempestades durante a semana.

Desde o final da semana passada, as chuvas torrenciais que atingem o sul do país inundaram a cidade de Hat Yai e mataram 13 pessoas em quatro províncias, segundo a agência nacional de gestão de desastres.

Desde quinta-feira, mais de 1.200 pessoas foram retiradas de suas casas em Songkhla, segundo o governo da província.

"Fiquei presa por quatro dias", contou na segunda-feira ao canal TNN uma das pessoas resgatadas, que explicou ter saído de casa em uma embarcação com seu bebê e sua mãe por "medo de que o nível da água continuasse subindo".

O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul anunciou que mais barcos e caminhões seriam enviados para as tarefas de resgate.

A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo homem intensificam as condições meteorológicas extremas.

tp/sco//am/mab/pc/fp

Tópicos relacionados:

ambiente clima inundacoes meio meteorologia tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay