Inundações no sul da Tailândia deixam 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram no sul da Tailândia nas inundações provocadas por chuvas torrenciais, anunciou nesta terça-feira (25) a agência nacional de gestão de desastres.

O governo declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla e o serviço meteorológico prevê mais tempestades durante a semana.

Desde o final da semana passada, as chuvas torrenciais que atingem o sul do país inundaram a cidade de Hat Yai e mataram 13 pessoas em quatro províncias, segundo a agência nacional de gestão de desastres.

Desde quinta-feira, mais de 1.200 pessoas foram retiradas de suas casas em Songkhla, segundo o governo da província.

"Fiquei presa por quatro dias", contou na segunda-feira ao canal TNN uma das pessoas resgatadas, que explicou ter saído de casa em uma embarcação com seu bebê e sua mãe por "medo de que o nível da água continuasse subindo".

O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul anunciou que mais barcos e caminhões seriam enviados para as tarefas de resgate.

A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo homem intensificam as condições meteorológicas extremas.

