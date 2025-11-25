Assine
Internacional

Países da UE devem reconhecer casamento homoafetivo celebrado em outro Estado-membro

AFP
AFP
25/11/2025 08:08

Todos os países da União Europeia são obrigados a reconhecer os casamentos homoafetivos celebrados legalmente entre cidadãos do bloco em outro Estado-membro, segundo a decisão que o Tribunal de Justiça da UE (TJUE) publicou nesta terça-feira(25). 

O tribunal havia sido consultado por dois poloneses casados na Alemanha, cuja certidão de casamento não foi validada em seu país de origem, onde a união entre pessoas do mesmo sexo não é permitida. 

Negar esse reconhecimento "é contrário ao direito" europeu, pois constitui um obstáculo à liberdade dos cidadãos de circular de um país para outro desfrutando dos direitos adquiridos no âmbito da União. Isso "viola essa liberdade e fere o direito ao respeito à vida privada e familiar", considera o TJUE. 

"Portanto, os Estados-membros são obrigados a reconhecer, para fins do exercício dos direitos que a legislação da União confere, o estado civil legalmente adquirido em outro Estado-membro", acrescenta. 

A decisão especifica, no entanto, que a Polônia não é obrigada a incluir o casamento homoafetivo em sua legislação nacional.

