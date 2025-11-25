Assine
Internacional

Romênia e Moldávia denunciam incursões de drones após bombardeios russos contra a Ucrânia

AFP
AFP
Repórter
25/11/2025 06:44

Romênia e Moldávia denunciaram nesta terça-feira (25) incursões de drones em seu espaço aéreo, após uma nova onda de ataques aéreos russos na vizinha Ucrânia.

Segundo o Ministério da Defesa da Romênia, o primeiro drone "atravessou o espaço aéreo nacional" procedente de Vylkove, na Ucrânia, até a área de Chilia Veche, no condado de Tulcea, no leste do país.

"Dois aviões alemães Eurofighter Typhoon decolaram da Base Aérea Mihail Kogalniceanu para monitorar a situação", acrescentou o ministério.

Posteriormente, dois aviões F16 detectaram uma segunda incursão de drones na região de Galati.

Na Moldávia, a aldeia de Cuhurestii de Jos, no distrito de Floresti, foi evacuada depois que fragmentos de drones caíram sobre uma casa. 

"A unidade técnica de explosivos da polícia está a caminho do local. As pessoas foram retiradas e a área isolada", indicou a polícia.

conflito defesa moldavia romenia russia ucrania

