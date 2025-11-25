Ataques paquistaneses no Afeganistão deixam 10 mortos, afirma governo talibã

Ao menos nove crianças e uma mulher morreram na madrugada desta terça-feira (25) em ataques paquistaneses no Afeganistão, informou o porta-voz do governo talibã, em um momento de grande tensão entre os dois vizinhos.

Após um confronto armado incomum em outubro, os dois países concordaram com uma trégua frágil, cujos termos não conseguiram definir apesar de várias rodadas de negociações, bloqueadas justamente por questões de segurança.

"Durante a noite, por volta da meia-noite (...) na província de Khost, as forças paquistanesas bombardearam a casa de um civil (...). Nove crianças (cinco meninos e quatro meninas) e uma mulher morreram", escreveu Zabihullah Mujahid na rede social X.

O porta-voz informou sobre outros ataques nas regiões fronteiriças de Kunar e Paktika, que deixaram quatro feridos.

Na segunda-feira (24), pelo menos três pessoas morreram em um ataque suicida contra o quartel-general das forças de segurança paquistanesas em uma província fronteiriça com o Afeganistão, que não foi reivindicado por nenhum grupo.

Em 11 de novembro, um ataque diante de um tribunal de Islamabad deixou 12 mortos e dezenas de feridos. A autoria foi reivindicada pelos talibãs paquistaneses, da mesma ideologia que os talibãs que retomaram o poder no Afeganistão em 2021.

O Paquistão acusou uma "célula terrorista", que segundo Islamabad teria sido "dirigida e guiada em cada etapa pelo alto comando com base no Afeganistão".

