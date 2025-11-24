Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais um suspeito de envolvimento em assassinato de prefeito mexicano é capturado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/11/2025 22:34

compartilhe

SIGA

Um homem apontado como responsável por recrutar o autor material do assassinato do prefeito mexicano Carlos Manzo foi detido no conturbado estado de Michoacán (oeste), informou nesta segunda-feira (24) a Secretaria de Segurança do México.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O prefeito de Uruapan, Carlos Manzo, que realizava uma campanha contra o crime organizado, foi assassinado no início de novembro enquanto participava de um evento em uma praça pública da cidade. Sua morte provocou indignação e protestos em massa.

As autoridades informaram a detenção de Jaciel Antonio "N" (por lei os nomes são reservados), que, segundo as investigações, foi o responsável por "recrutar duas pessoas que participaram do homicídio", disse Omar García Harfuch, secretário de Segurança federal, no X.

Até o momento, ao menos nove suspeitos foram detidos pelo crime, entre eles um homem acusado de ser o autor intelectual do assassinato e sete policiais responsáveis pela segurança do prefeito.

A imprensa local aponta que Jaciel Antonio "N" teria contatado o jovem de 17 anos que atirou contra Manzo e que foi morto posteriormente pelos policiais encarregados da segurança do prefeito.

Segundo o jornal Milenio, durante uma audiência judicial foram revelados depoimentos de outros envolvidos que afirmam que o poderoso Cartel Jalisco Nova Geração teria oferecido pouco mais de 100 mil dólares (539,4 mil reais) pelo assassinato de Manzo.

Em Michoacán operam ao menos cinco organizações do narcotráfico lideradas pelo Cartel Jalisco Nova Geração, designado como organização terrorista pelos Estados Unidos.

O estado é um importante produtor de abacate e limão, cujos agricultores afirmam ser vítimas de extorsão por parte desses criminosos.

Manzo ganhou grande popularidade por seu firme combate ao crime organizado em Uruapan, em operações que ele próprio liderava, inclusive de helicóptero.

sem/lp/atm/lm/rpr

Tópicos relacionados:

mexico narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay