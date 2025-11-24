Assine
Mick Schumacher anuncia que correrá pela IndyCar em 2026

Repórter
24/11/2025 20:24

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, anunciou nesta segunda-feira (24) que vai correr pela IndyCar na temporada 2026.

"Estou muito feliz em confirmar hoje que competirei na IndyCar Series no ano que vem", disse Schumacher em comunicado divulgado pela sua nova equipe, a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL).

O alemão de 26 anos participou de 43 corridas na Fórmula 1 entre 2021 e 2022 pela equipe Haas, com uma sexta posição como melhor resultado, e também competiu no Campeonato Mundial de Endurance pela Alpine em 2024 e 2025.

Seu próximo destino será a principal categoria de monopostos dos Estados Unidos, onde será companheiro do americano Graham Rahal e do britânico Louis Foster na RLL, equipe na qual começou a fazer testes no mês passado.

"Fiquei rapidamente empolgado com o carro e com o jeito americano de fazer automobilismo", disse Schumacher. "Parece ser mais sobre corridas puras e diretas, e é exatamente esse aspecto que estou ansioso para vivenciar".

A temporada da IndyCar começará no dia 1º de março em São Petersburgo (Flórida) e terá como prova principal as 500 Milhas de Indianápolis, em 24 de maio.

