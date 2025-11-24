Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump avança em designação da Irmandade Muçulmana como organização terrorista

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/11/2025 19:26

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (24) um decreto que dá início ao processo para declarar como "organização terrorista estrangeira" algumas ramificações do grupo político islamista Irmandade Muçulmana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Esta ordem inicia um processo pelo qual certas ramificações ou outras subdivisões da Irmandade Muçulmana serão avaliadas para sua designação como Organizações Terroristas Estrangeiras", segundo o documento.

O texto menciona que algumas das divisões da Irmandade Muçulmana afetadas pela medida serão as do Líbano, Egito e Jordânia.

Essas "participam, facilitam e apoiam campanhas de violência e desestabilização que prejudicam suas próprias regiões, cidadãos americanos e os interesses dos Estados Unidos", acrescentou o governo.

aue-aha/sms/dga/nn/lm/ic

Tópicos relacionados:

diplomacia egito eua jordania libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay