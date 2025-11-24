Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Petróleo sobe ante expectativa por redução dos juros nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/11/2025 18:29

compartilhe

SIGA

As cotações do petróleo subiram nesta segunda-feira (24), impulsionadas pelas expectativas de uma nova redução das taxas de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, e num contexto de negociações sobre a guerra na Ucrânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, subiu 1,29%, para 63,37 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, avançou 1,34%, para 58,84 dólares.

"O mercado se concentra hoje nas perspectivas econômicas" nos Estados Unidos, "apoiadas pelo Fed", explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, declarou na sexta-feira que "continua vendo margem para um novo ajuste a curto prazo" dos juros.

Nesta segunda-feira, o membro do Conselho de Governadores do Fed, Christopher Waller, também se mostrou favorável a uma redução dos juros antes do fim do ano, e expressou preocupações sobre um mercado de trabalho "ainda frágil".

Uma flexibilização monetária é vista como positiva para a demanda de petróleo, pois "tem como objetivo estimular a atividade" econômica, explicou Kilduff, daí o aumento dos preços.

Ao mesmo tempo, o mercado observa "muito de perto a evolução da situação entre Ucrânia e Rússia", indicou o analista.

Estados Unidos e Ucrânia elogiaram as conversas "construtivas" em Genebra, na Suíça, entre americanos, ucranianos e europeus neste fim de semana.

Segundo a Casa Branca, as discussões constituíram "um passo adiante significativo" para uma resolução do conflito. 

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, elogiou os avanços nesta segunda-feira, mas considerou que é necessário "muito mais" para conquistar uma "paz real" com a Rússia.

O mercado espera agora "resultados concretos" dessas conversas, disse Kilduff.

bur-ni/tu/cr/mr/rpr/mvv

Tópicos relacionados:

brent energia mercado petroleo wti

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay