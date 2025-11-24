Pentágono investiga senador democrata por incitar militares à desobediência

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma investigação contra o senador democrata Mark Kelly e avalia submetê-lo a uma corte marcial por ter incitado militares a desobedecerem as "ordens ilegais" da Casa Branca.

A medida marca uma escalada na confrontação entre o governo e seis legisladores democratas, com experiência militar ou em serviços de inteligência, que na terça-feira passada divulgaram um vídeo no qual disseram que os militares "podem se recusar a acatar ordens ilegais".

Em um comunicado publicado nesta segunda-feira no X, o Pentágono afirmou que recebeu "graves acusações" sobre a conduta do "capitão Mark Kelly, aposentado da Marinha dos Estados Unidos" e astronauta da Nasa.

"Um exame minucioso dessas acusações foi iniciado para determinar as ações adicionais a serem tomadas", acrescenta.

Uma possibilidade avaliada é convocá-lo de volta ao "serviço ativo para um procedimento de corte marcial ou medidas administrativas", detalha o comunicado.

Consultado pela AFP, o gabinete do senador não reagiu de imediato.

No vídeo, os seis legisladores democratas na Câmara dos Representantes e no Senado afirmam que o governo de Donald Trump "está colocando nossos militares e profissionais de inteligência uniformizados contra os cidadãos americanos".

A mensagem provocou a ira da Casa Branca e Trump os acusou de apresentarem um "comportamento sedicioso, que é punido com a morte".

"Os traidores que disseram ao Exército para desobedecer minhas ordens deveriam estar na cadeia agora mesmo, em vez de rondar pelas redes de notícias falsas tentando explicar que o que disseram estava certo", escreveu o presidente em letras maiúsculas nas redes sociais na noite de sábado.

Os legisladores não esclarecem em seu vídeo a quais ordens se referem, mas Trump e seu secretário de Defesa, Pete Hegseth, são criticados pela forma como utilizam as forças armadas.

Dentro dos Estados Unidos, o governo republicano ordenou o envio da Guarda Nacional a várias cidades, como Washington e Los Angeles, muitas vezes contra a vontade das autoridades locais, sob o argumento de controlar supostos distúrbios.

Fora do país, Trump ordenou ataques contra supostas embarcações de narcotraficantes no mar do Caribe e no Pacífico oriental, que deixaram 83 mortos desde o início de setembro.

Kelly, senador pelo Arizona desde 2020, havia servido na Marinha dos Estados Unidos como piloto de combate antes de se tornar astronauta e piloto de ônibus espacial.

O legislador democrata é visto como uma das estrelas em ascensão do partido para as eleições presidenciais de 2028.

