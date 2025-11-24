Técnico dos Trail Blazers nega participação em esquema de jogo ilegal vinculado à máfia

O técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, se declarou inocente das acusações em torno de um esquema de jogos de azar ilegais vinculado à máfia, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (24).

Billups, ex-estrela do Detroit Pistons e membro do Hall da Fama da NBA, foi preso por supostamente ter participado de jogos de pôquer ilegais manipulados e vinculados a famílias do crime organizado.

Além dele, o armador do Miami Heat Terry Rosier também foi preso nesta investigação liderada pelo FBI sobre um esquema que supostamente enganava jogadores usando métodos sofisticados, incluindo uma mesa equipada com raio-X e cartas com códigos de barras.

Dezenas de outros suspeitos também foram detidos pelo caso.

Rozier e Billups foram afastados por tempo indeterminado da NBA após suas prisões.

O armador do Heat e o ex-jogador e ex-assistente técnico da NBA Damon Jones estavam entre as seis pessoas detidas em um caso separado de apostas esportivas.

Billups foi acusado formalmente de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, crimes dos quais se declarou inocente nesta segunda-feira.

O treinador foi libertado sob o pagamento de fiança após comparecer inicialmente a um tribunal federal em Portland, Oregon, e foi representado pelo advogado Marc Mukasey em uma breve audiência na segunda-feira em um tribunal do Brooklyn.

Os promotores afirmam que o status de celebridade de Billups ajudou a atrair os jogadores para participarem de mesas de pôquer que utilizavam "alta tecnologia de trapaça".

Essa tecnologia incluía máquinas de embaralhar capazes de ler as cartas, câmeras escondidas e baralhos com códigos de barras.

O comissário da NBA, Adam Silver, disse no mês passado que estava "profundamente perturbado" com a ampla investigação do FBI sobre jogos ilegais.

"Nada é mais importante para a liga e seus fãs do que a integridade da competição", disse Silver em entrevista à Amazon Prime.

O dirigente lamentou que as acusações tivessem desviado a atenção do início da temporada.

"Peço desculpas aos nossos fãs por termos que lidar com essa situação agora".

