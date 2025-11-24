Assine
EUA pressionou Ucrânia a aceitar acordo durante conversas em Genebra, diz alto funcionário

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/11/2025 15:44

Os Estados Unidos pressionaram a Ucrânia para aceitar suas propostas para encerrar o conflito com a Rússia durante as conversas em Genebra, disse à AFP um alto funcionário informado sobre o diálogo.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, afirmou que, embora a pressão dos Estados Unidos tenha diminuído durante a reunião, há uma "pressão geral" contínua.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra russia ucrania

