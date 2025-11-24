Polônia convoca embaixador de Israel após publicação sobre estrela amarela

O ministro das Relações Exteriores da Polônia convocou nesta segunda-feira (24) o embaixador de Israel devido a uma publicação nas redes sociais do memorial do Holocausto Yad Vashem, que afirmava que a Polônia foi o primeiro país a obrigar os judeus a portar um símbolo que os diferenciasse durante a Segunda Guerra Mundial.

"A Polônia foi o primeiro país onde os judeus foram obrigados a usar um distintivo, com o objetivo de isolá-los do resto da população", escreveu o memorial de Jerusalém Yad Vashem no domingo, sem especificar que na época o país estava ocupado pela Alemanha nazista, o que provocou uma reação indignada do ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski.

Apesar dos protestos enérgicos dos líderes poloneses, "a publicação equivocada não foi modificada", escreveu Sikorski no X, acrescentando que, por isso, decidiu "convocar o embaixador de Israel ao Ministério das Relações Exteriores".

O texto não afirma que foi a Polônia que impôs a estrela amarela aos judeus, mas várias vozes no país criticam o memorial por ter sido, no mínimo, impreciso.

Também no X, a conta do memorial de Auschwitz - campo de concentração que os nazistas instalaram em território polonês ocupado e onde um milhão de judeus europeus foram mortos entre 1940 e 1945 - lembrou que "foi a Alemanha que introduziu e impôs esta lei antissemita".

