Europa deve remover obstáculos à IA para não 'se colocar em perigo', alerta Lagarde

24/11/2025 13:46

A Europa deve remover os obstáculos à adoção da inteligência artificial para evitar "colocar-se em perigo" frente aos Estados Unidos e à China, pioneiros na área, estimou nesta segunda-feira (24) a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde. 

"Devemos eliminar todos os obstáculos que nos impedem de adotar essa transformação", declarou Lagarde em Bratislava. 

"Caso contrário, corremos o risco de que a onda de adoção da IA nos ultrapasse e de colocar em risco o futuro da Europa", alertou a guardiã do euro. 

Além disso, considerou que os europeus já "perderam a oportunidade de serem pioneiros em IA", em comparação com os Estados Unidos e a China, que ganharam uma vantagem considerável nesse campo. 

A Europa ainda sofre as consequências de ter adotado tardiamente a última revolução digital relacionada à internet, por isso "não podemos nos permitir repetir o mesmo erro", advertiu. 

Hoje, o Velho Continente ainda pode "tornar-se um ator forte", desde que aja "de maneira decisiva", prosseguiu a ex-diretora do FMI. 

A União Europeia anunciou na semana passada uma série de medidas destinadas a reduzir a carga regulatória no campo da inteligência artificial e dos dados, em nome da urgência de recuperar a competitividade da Europa e de reduzir seu atraso tecnológico.

