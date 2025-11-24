Assine
Internacional

EUA pede que UE flexibilize leis sobre tecnologia em troca de redução de tarifas ao aço

24/11/2025 13:12

Os Estados Unidos pediram, nesta segunda-feira (24), que a União Europeia encontre um "equilíbrio em suas leis que regulam o setor tecnológico se quiser alcançar uma redução das tarifas americanas sobre o aço europeu".

"A União Europeia e seus ministros do Comércio deveriam analisar seriamente suas normas sobre o setor digital, não para tentar abandoná-las, mas para encontrar um equilíbrio que nos seja conveniente, e se conseguirem, acredito que poderemos resolver juntos as questões sobre o aço e o alumínio", explicou à imprensa o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, após uma reunião em Bruxelas.

