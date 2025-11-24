Assine
Venezuela chama de 'mentira ridícula' designação dos EUA de suposto Cartel de los Soles como organização terrorista

24/11/2025 10:14

A Venezuela classificou nesta segunda-feira (24) como "nentira ridícula" a designação por parte dos Estados Unidos do suposto Cartel de los Soles como uma organização terrorista à qual Washington vincula o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O governo dos Estados Unidos anunciou em 16 de novembro que planeja classificar como uma organização terrorista estrangeira o suposto grupo, mas ainda não oficializou a medida.

"A Venezuela rejeita de maneira categórica, firme e absoluta a nova e ridícula mentira do secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio", indicou a chancelaria em um comunicado. Trata-se de uma "infame e vil mentira para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela".

