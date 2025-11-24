Hezbollah vela seu chefe militar, morto em ataque israelense
O Hezbollah celebrará nesta segunda-feira (24) o funeral de seu chefe militar e outros membros do grupo islamista, um dia após sua morte em um ataque de Israel contra os subúrbios ao sul de Beirute.
Haytham Ali Tabatabai é o comandante do Hezbollah de maios hierarquia assassinado por Israel desde o cessar-fogo acordado em novembro de 2024 para acabar com mais de um ano de hostilidades entre as partes.
O assassinato de Tabatabai ocorre em meio à intensificação dos ataques de Israel contra o Líbano e em um momento em que os Estados Unidos aumentam a pressão sobre o governo libanês para desarmar o Hezbollah.
O movimento xiita pediu a seus seguidores que compareçam ao funeral de seu "grande líder" Tabatabai, que ocorrerá nos subúrbios ao sul, um de seus redutos.
O Exército israelense afirmou no domingo que "eliminou o terrorista Haytham Ali Tabatabai, chefe do Estado-Maior do Hezbollah".
O movimento libanês anunciou a morte de Tabatabai e outros quatro membros no ataque.
O Hezbollah informou que Tabatabai havia assumido o papel de líder militar após a última guerra com Israel, na qual o grupo sofreu grandes perdas, incluindo a morte de seus principais dirigentes.
Israel bombardeia com frequência o Líbano apesar da trégua, alegando geralmente que seus alvos são membros e infraestrutura do Hezbollah para impedir que o grupo se rearme.
Segundo o acordo, o Hezbollah deveria retirar suas forças ao norte do rio Litani, cerca de 30 quilômetros ao norte da fronteira com Israel, e desmantelar sua infraestrutura militar nessa área.
Em virtude de um plano aprovado pelo governo, o Exército libanês deve desmantelar a infraestrutura militar do Hezbollah ao sul do rio antes do final do ano.
O Hezbollah rejeitou veementemente a medida.
