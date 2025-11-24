Assine
Bombardeios israelenses matam três pessoas em Gaza, afirma Defesa Civil

AFP
AFP
24/11/2025 07:56

Pelo menos três pessoas morreram na Faixa de Gaza em bombardeios israelenses nesta segunda-feira (24), informou a Defesa Civil do território palestino.

O porta-voz da agência de primeiros socorros que opera sob a autoridade do Hamas, Mahmud Basal, declarou à AFP que "três mártires foram assassinados por disparos israelenses".

"Dois deles (morreram) em um ataque de drone israelense na cidade de Bani Suhaila, ao leste de Khan Yunis, e outro por um projétil de tanque no bairro de Al Tuffah, na Cidade de Gaza", afirmou.

Procurado pela AFP, o Exército israelense afirmou que estava investigando as informações.

O hospital Nasser, em Khan Yunis, confirmou ter recebido dois mortos e três feridos. O hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza, informou que registrou a morte de uma pessoa e atendeu vários feridos. 

Com as restrições impostas à imprensa por Israel, que mantém um cerco à Faixa de Gaza, e as dificuldades de acesso ao local, a AFP não tem condições de verificar de forma independente os balanços e as afirmações das diferentes partes.

Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo no domingo para manter reuniões sobre a segunda fase do cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor em 10 de outubro e permitiu restabelecer uma relativa calma entre Israel e o movimento islamista após dois anos de guerra.

str-az/crb/hme/hgs/sag/fp

