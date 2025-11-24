Robô humanoide chinês bate recorde mundial ao caminhar durante três dias

Um robô humanoide chinês entrou para o Livro Guinness dos Recordes ao completar uma caminhada de mais de 100 km em três dias, a maior distância já percorrida por uma máquina deste tipo.

O AgiBot A2, que mede 169 centímetros, partiu da cidade chinesa de Suzhou na noite de 10 de novembro, percorrendo rodovias e ruas antes de chegar ao histórico calçadão de Bund, em Xangai, em 13 de novembro, segundo o Livro Guinness dos Recordes.

A empresa AgiBot, com sede em Xangai, explicou que seu modelo "navegou por superfícies variadas (...) respeitando as normas de trânsito" durante um trajeto de 106,286 quilômetros.

A companhia publicou vídeos que mostram o A2 caminhando com dificuldade por uma estrada ao lado de ciclistas e scooters, antes de acelerar o passo e avançar pelo famoso calçadão de Xangai.

Segundo a AgiBot, seu modelo A2 foi projetado para tarefas de atendimento ao cliente e está equipado com uma função de chat. Também é capaz de fazer leitura labial.

As grandes empresas de tecnologia estão investindo grandes quantias em inteligência artificial física e, segundo o Morgan Stanley, o mundo pode ter mais de um bilhão de robôs humanoides até 2050.

O governo chinês incentiva suas empresas a desenvolver humanoides e, em agosto, Pequim foi sede dos primeiros "jogos" robóticos do mundo, com a participação de mais de 500 "atletas" que competiram em modalidades como basquete ou limpeza.

